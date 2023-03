Michele De Luca ai vertici dell’Isscr

L’International Society for Stem Cell Research (l’organizzazione globale leader nel campo della ricerca sulle cellule staminali e della sua traslazione in ambito clinico" ha annunciato i risultati delle elezioni del 2023. Tra i membri eletti al board direttivo per un mandato triennale c’è anche Michele De Luca, Direttore del Centro di Medicina Rigenerativa di Unimore. "Attraverso il ruolo di membro del consiglio Isscr – commenta De Luca - vorrei mettere a disposizione della comunità scientifica internazionale e di giovani ricercatori, che mirano a sviluppare nuove terapie avanzate per pazienti senza reali alternative terapeutiche, la mia lunga esperienza nel campo della medicina traslazionale basata sulle cellule staminali. Le criticità che stanno affliggendo il settore delle terapie avanzate per le malattie rare – continua De Luca –, poco appetibili economicamente per gli investitori privati, impongono una riflessione sul modello sinora adottato, per ricercare nuove soluzioni più sostenibili per favorire la ricerca sulle cellule staminali e trasformarle in vere e proprie terapie per i pazienti. Sono fermamente convinto che l’Isscr possa e debba essere un volano fondamentale in questa riflessione".