Minaccia i carabinieri con un coccio di bottiglia. Arrestato un 29enne

Ha minacciato il titolare di una pizzeria pretendendo, seppur già ubriaco, di ottenere gratuitamente due birre. Il gestore ha chiamato i carabinieri che, intervenuti subito sul posto, sono stati poi minacciati dal giovane con un coccio di bottiglia con il quale il ragazzo si è anche autolesionato. Solo la ‘minaccia’ dell’utilizzo del taser ha convinto l’aggressore, un marocchino 29enne, a desistere dall’ulteriore commissione di gesti violenti. Il giovane è stato arrestato. L’episodio si è verificato domenica notte a Sassuolo, davanti ad una pizzeria di via Panaro. I militari, intervenuti sul posto si sono imbattuti appunto nel giovane esagitato che ha iniziato a minacciarli brandendo con la mano destra il collo di una bottiglia rotta. La tensione è salita in pochi secondi, quando, con il medesimo coccio di vetro, lo straniero si è anche praticato dei tagli sul braccio sinistro, indirizzando poi l’oggetto tagliente ed insanguinato in direzione dei militari. È stato quindi necessario azionare la pistola taser come deterrente, per convincere il giovane a desistere. Il 29enne, finito in manette per resistenza aggravata dalla minaccia dell’uso di un’arma ieri, processato per direttissima, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei suoi confronti il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giorno di Pasqua l’imputato, trovato su una strada sanguinante e in stato di fortissima agitazione, era stato sottoposto a tso.

Valentina Reggiani