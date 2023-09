Minori stranieri e da soli, tema da affrontare"

La giornata dedicata alle celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo si è concentrata in particolar modo sull’educazione alla legalità. Le iniziative che si sono svolte alla Cdr hanno posto al centro il rapporto tra giovani e forze dell’ordine e hanno permesso ai ragazzi di avvicinarsi e conoscere da vicino l’attività svolta dalle diverse specialità della polizia di Stato. Tra i temi affrontati, non solo quello relativo alle aggregazioni violente ma anche all’arrivo massiccio di minori stranieri non accompagnati sul territorio, la cui gestione diventa sempre più complessa. "Il tema dei minori stranieri non accompagnati è all’attenzione di questo territorio: sono realtà che affrontiamo da tempo – ha sottolineato il prefetto Alessandra Camporota – E’ costante il rintraccio sul territorio di minori o sedicenti tali, che scelgono la nostra provincia così come Bologna perchè sono particolarmente accoglienti".