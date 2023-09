Moda e tendenze in "Carpi da vivere"

La Carpi ‘modaiola’ e di tendenza è la protagonista dell’edizione di settembre di ‘Carpi da Vivere’, l’inserto mensile di 16 pagine dedicato alla città che uscirà martedì con Il Resto del Carlino. Personaggio del mese è la scrittrice (e architetto) Felicia Kingsley, già in testa alle classifiche con il nuovo libro. Glamour tra moda, cibo e storia in ‘piazzetta’ Garibaldi, cuore della movida carpigiana. Sapori al centro con ‘Malto’, che porta in centro la tradizione di gnocco e tigelle e con la seconda edizione di ‘EmiliaFoodFest’ (dal 22 al 24 settembre), un viaggio alla scoperta delle prelibatezze della via Emilia. In un attimo si può essere catapultati nell’atmosfera newyorkese, passando al ‘Central Kerp Cafè’, che richiama la sitcom Friends. Portare le imprese italiane in giro per il mondo è la ‘missione’ dell’azienda Octagona, per il settore economia. ‘Angeli delle corsie’ soni i volontari di Avo (Associazione volontari ospedalieri) di Carpi che festeggiano 35 anni di esistenza, mentre da oltre mezzo secolo il ‘Judo club Carpi’ si pone come palestra di vita per tutte le età.

m.s.c.