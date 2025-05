Modello 730, una guida alla compilazione

Come compilare il modello 730? Come apportare eventuali modifiche o integrazioni? E, soprattutto, quando e come inviarlo? A queste e ad altre domande dà risposta ’Il 730 web: istruzioni per l’uso’, una serie di webinar, in partenza da martedì 3 giugno, pensata per aiutare i cittadini a familiarizzare con il fisco digital.

Organizzata dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, l’iniziativa fa parte di ’Pane e Internet’, progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda digitale Regionale, per favorire lo sviluppo delle competenze digitali e un pieno accesso alla società dell’informazione. In particolare, i webinar hanno lo scopo di accompagnare i cittadini, anche se alle prime armi, nella compilazione autonoma della dichiarazione dei redditi precompilata, già disponibile, in modalità ordinaria o semplificata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Durante gli incontri, funzionari esperti dell’Agenzia spiegheranno, con linguaggio semplice ed esempi pratici, in cosa consiste il servizio, quali sono i passaggi da seguire e le novità 2025. I webinar si terranno su Microsoft Teams. Per partecipare occorre avere un pc o uno smartphone/tablet, e prenotarsi sul sito www.paneeinternet.it.