Modena: Andrea Sottil in pole per la panchina, attesa decisione entro il weekend

Siamo al rush finale. In un paio di giorni, verosimilmente a ridosso del weekend, il Modena scioglierà le riserve sul nuovo allenatore. Come vi abbiamo raccontato dallo scorso venerdì, è Andrea Sottil l’uomo individuato dalla famiglia Rivetti e da Andrea Catellani per l’inizio del nuovo progetto tecnico. Uno scatto deciso quello verso l’ex tecnico della Sampdoria che, in realtà, è stato tenuto "nascosto" sin dai giorni successivi alla fine del campionato: il Modena aveva già segnato il suo profilo tra quelli sondati, dando priorità a D’Angelo. A proposito, Luca D’Angelo (e anche su questo il nostro racconto è stato chiaro) aveva promesso di dare priorità allo Spezia e così ha fatto, pur sperando in una chiamata last minute dalla serie A. I canarini ci hanno provato, è vero, evidentemente non riuscendo a convincere fino in fondo il pescarese ora intenzionato a proseguire la sua storia in Liguria avendo garanzie tali da non mettere in discussione un suo addio. Questo capitolo dovrebbe chiudersi qui.

Tocca ora scrivere quello riguardante Sottil. In tema di ingaggio, il 51enne piemontese viaggia su cifre vicino ai 600.000 euro, vedremo che tipo di contratto strapperà in Emilia ma inevitabilmente sarà di respiro biennale se un minimo il Modena vorrà dare il via ad un percorso credibile. L’idea è sempre stata quella di perseguire la strada tattica avviata da Mandelli con la difesa a tre. Sottil ne ha fatto un "must" in quasi tutta la sua carriera, fino a spingere l’Udinese alle prime posizioni della A nel girone d’andata del 2022, forse l’apice del suo lavoro di allenatore. E in tema di identità, beh, chiaro che se si pensa alle recentissime esperienze (in particolare alle 14 partite con la Sampdoria o all’esonero a Udine) qualche dubbio viene ma andrebbero analizzate nello specifico tali esperienze. A Genova solo un mago avrebbe potuto uscire indenne, ad esempio. Il carattere non gli manca, il suo 3-5-2 si preannuncia fisico e d’impatto, prerogative mancate nelle squadre costruire nell’ultimo biennio. Non resta che attendere circa 48 ore, stando a quanto siamo riusciti a raccogliere, per poi scoprire come realmente si concluderà questa storia. Andrea Sottil è in pole ed è stato insidato da Rolando Maran, svincolatosi dalle macerie del Brescia. A meno di clamorosi scenari, la panchina del Modena ha un suo proprietario designato. Nelle ore in cui è iniziato, effettivamente, il famoso effetto domino con Inzaghi a Palermo, Stroppa vicino al Venezia, D’Angelo confermato a La Spezia, Pagliuca ad un passo dall’Empoli e Caserta che ha salutato il Catanzaro, ora in cerca di un sostituto.

Alessandro Troncone