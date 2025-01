Modena, colpo d’ala. Dall’Inter arriva Kamate

Il Modena, in questo mercato, aveva sempre pensato di fare piccole cose o aggiustamenti e così sta facendo. Una di queste modifiche, riguardava necessariamente il roster offensivo dove un paio di pedine contentissime non erano e parliamo di Gliozzi e Abiuso. Per il primo si era parlato di Sudtirol ma i canarini non avrebbero mai accettato condizioni che non rispecchiassero le esigenze economiche giuste, stesso vale per Abiuso anche se il discorso può essere un pizzico diverso. Normale che il ragazzo, dopo 16 presenze e 2 reti, ambisca ad una esperienza nuova con la speranza di lanciarsi e, tenendo conto della giovane età (21) il Modena ha aperto alla possibilità del prestito alla Sampdoria. I due club stanno discutendo sul diritto di riscatto a fine stagione. Destino beffardo, blucerchiati e gialloblù si affronteranno proprio tra 8 giorni a Marassi, ma tant’è. In quella gara, Semplici vorrebbe a disposizione anche Palumbo ma sappiamo bene quanto sia alto il muro alzato da Catellani intorno al numero 10.

In questo caso il Modena è fermissimo, vedremo se nelle ultime ore arriverà un ultimo assalto della Samp. Numericamente, la rosa di Mandelli resterà la stessa grazie all’inserimento di Issiaka Kamate dall’Inter (foto in alto). Il 2004 può ricoprire più ruoli in attacco, ha caratteristiche diverse da Abiuso, più duttili per così dire. Anche qui la formula è del prestito. Con queste notizie, i canarini si avviano verso un derby fondamentale per le ambizioni di classifica.

Probabilmente, il Mantova è l’avversario perfetto per le prerogative tattiche del Modena: la squadra di Possanzini gioca, costruisce, non ha paura e rischia. Ergo, qualche spazio ci sarà eccome. Un po’ come all’andata, quando entrambe hanno rischiato di subire salvo poi non farsi male. Scopriremo solo oggi come stanno gli acciaccati Ponsi e Cauz, se quest’ultimo sarà a disposizione il trio difensivo con Zaro e Dellavalle va verso la sua ricomposizione. Per il resto, quasi nulla cambierà rispetto a Cremona. Nemmeno l’attaccante. Insomma, la bella prestazione di Defrel non può passare inosservata. Più dinamismo, più capacità di giocare nello stretto e con qualità e dunque di portare fuori dalla linea i difensori avversari in modo da consentire agli esterni e a Caso di buttarsi nello spazio.

San Geminiano. Nel giorno della festa della città, il club sarà come di consueto in piazza XX Settembre con lo store. Dalle 17:30 saranno presenti anche due giocatori della prima squadra per foto ed autografi con la gente.

Alessandro Troncone