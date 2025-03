Modena e il trittico con le big in piena corsa

Tanto si è detto del Modena in questi giorni (e tanto si dirà), colpa della pausa per le Nazionali ma tant’è. Si sarebbe detto tanto ad ogni modo. Come stanno, invece, le prossime avversarie? Per intenderci, Catanzaro, Pisa e Sassuolo, le protagoniste del trittico di ferro che attende i canarini una volta terminata la sosta. La squadra di Caserta è letteralmente altra cosa rispetto a quella che il Modena ha incontrato nella gara d’andata, dire che ora viaggi sulle ali dell’entusiasmo è dire poco. Da inizio 2025 il Catanzaro ha perso solo una volta, a Cremona, lo scorso 8 marzo. Poi, in dieci gare, 5 vittorie e 4 pareggi, ritmo da promozione diretta se non ci fossero ben altri giganti che stanno guidando la classifica. Manco a dirlo c’è la firma di un eterno Pietro Iemmello dietro ai successi dei calabresi, anche quest’anno il bomber ha superato la doppia cifra toccando quota 14 e il Modena se lo ricorda benissimo per aver strapazzato i canarini un anno fa nel tris che condannò Paolo Bianco. Un bomber, forse sorprendente, ce l’ha pure il Pisa di Inzaghi ed è Matteo Tramoni. Il trequartista ne ha fatti 11, approfittando di una collocazione tattica davvero valorizzante costruita ad hoc su di lui dall’ex leggenda del Milan. I toscani, costruiti anche da Davide Vaira in estate, hanno una identità parecchio precisa improntata su di una prestanza fisica forse tra le migliori in categoria. I calci piazzati sono un’arma, la capacità di non mollare quasi mai anche e lo dimostra il fatto che numerosi risultati sono stati decisi nei finali e da una situazione di svantaggio.

E il Pisa si sta giocando un posto in A che manca da decenni alla piazza. Proprio come il Sassuolo, anche se i neroverdi la massima serie la conoscono ormai benissimo e si apprestano a ritrovarla a breve. Il derby si dice spesso sia una partita diversa da tutte le altre e così è, lo sarà a maggior ragione quest’anno con due compagini reduci da percorsi differenti e che avranno in comune la voglia di ottenere un risultato decisivo per i rispettivi obiettivi. Ovvio che i neroverdi non abbiano praticamente rivali in questo campionato, seppur in qualche scontro diretto un paio di difettucci siano emersi.

Ma la promozione non è e non sarà in discussione. Il bomber è Laurientié con 13 reti. E si capisce bene perché Catanzaro, Pisa e Sassuolo siano lassù: tutte hanno un uomo decisivo lì davanti. Il Modena attende e si preparerà da lunedì ad un futuro così tortuoso, ma che sa bene di poter riscrivere con successo perché vincere con le big, in fondo, ha anche un sapore differente.

Alessandro Troncone