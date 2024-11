Modena Il bomber non c’è, ma segnano tutti

Le soste del campionato portano, nell’attesa della ripresa delle ostilità dopo gli impegni delle varie nazionali, spesso e volentieri a ragionamenti su numeri e curiosità relativamente a quanto la stagione ha espresso fino ad oggi. E, trattandosi del Modena, naturalmente parliamo del campionato cadetto, scoprendo una graduatoria del tutto particolare nella quale i gialloblu sono davanti a tutti.

Premessa: spesso ci si domanda se in una squadra è meglio avere un super cannoniere che rappresenta numericamente la maggior parte delle marcature messe a segno, oppure tanti giocatori che trovano la via della rete, in parole povere quella che in gergo calcistico viene chiamata la cooperativa del gol. Ecco, il Modena di quest’anno di giocatori da potenziale doppia cifra ne avrebbe anche più di uno, ma tra infortuni e ritardi di preparazione la prima linea dei gialli non ha ancora prodotto quanto ci si aspettava alla vigilia. E allora, ecco la famosa ‘cooperativa’. Sì, perché la squadra gialloblu è quella, in queste prime tredici giornate, che tra tutte le compagini di questa serie B 2024/25 è quella che ha mandato in rete più giocatori, ben quattordici sul totale di diciannove marcature di questo primo terzo di stagione. Con tanti calciatori in grado di andare a segno, è giocoforza logico che il provvisorio miglior cannoniere canarino non ha un bottino roboante: in testa c’è Antonio Palumbo (che fu il miglior bomber gialloblu nello scorso campionato) con tre marcature, due su rigore, seguito da Abiuso e Pedro Mendes con due reti e da undici giocatori con una rete ciascuno. Tornando a questa particolare graduatoria, che è stilata più a livello di curiosità che altro e che non tiene conto degli autogol e della gara vinta a tavolino dal Pisa sul Cittadella, dopo i quattordici goleador del Modena seguono gli undici di Sassuolo e Brescia e i dieci di Bari e Pisa.

Da notare, tornando alla domanda se è meglio invece avere un giocatore particolarmente prolifico, che il Cesena ha mandato ad esempio in rete ‘solo’ otto calciatori, ma di contro nelle sue fila gioca il capocannoniere del campionato Shpendi che ha già messo a segno 8 reti personali. Sempre per curiosità, chiudiamo dicendo che la squadra con meno calciatori andati a segno è il Cittadella con sei, dato ovviamente condizionato dal fatto che ha il peggior attacco della categoria. Quindi bomber singolo o cooperativa? La risposta a fine stagione.

Alessandro Bedoni