Modena ricorda le vittime della strada

Mille croci illuminate in piazza Torre domani a rappresentare le migliaia di vittime della strada della nostra provincia; copriranno l’intera piazzetta fino ad arrivare in piazza Grande.

L’iniziativa, in occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, è promossa da Aifvs Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, sezione di Modena. La ricorrenza vuole porre l’attenzione al dramma dei tanti che perdono la vita o rimangono gravemente feriti in incidenti stradali e al contempo intende essere un’occasione per richiamare tutti gli utenti della strada al senso di responsabilità. Le croci saranno posizionate dalle 9.30, presente la vicesindaca Francesca Maletti, leggendo i nomi delle vittime; in piazza Torre sarà anche allestito un gazebo informativo dell’associazione Aifvs.

Nel pomeriggio, verso le 16, nella Sala di Rappresentanza del Municipio si svolgerà un incontro pubblico. Sono invitati anche i referenti religiosi delle comunità presenti sul territorio e in tanti hanno confermato la presenza.

Dopo un percorso simbolico in piazza Torre, la giornata si concluderà alle 18 in Duomo con la S. Messa dedicata alla memoria delle vittime.