Modena Volley: Gutierrez e Mati brillano nella vittoria contro Milano

DE CECCO 7,5 (1 ace) – Sale di livello dal secondo set in poi infliggendo al dirimpettaio Porro una lezione. Sembra in netto miglioramento sul piano fisico – calcoli permettendo – e ha ancora la chance di ritagliarsi un finale di stagione da protagonista.

URIARTE 7 - Scudiero impeccabile nel doppio cambio, fa scelte lineari ma è in grado di prendersi responsabilità – come quando affida al suo preferito, Anzani, un pallone che scotta nel finale.

BUCHEGGER 6,5 (att. 39% su 23 con 2 err. e 4 muri sub., 1 ace, 3 b.s.) – A quel tabellino mancano un paio di ace, se li sarebbe meritati soprattutto per come ha battuto nel primo set. Ancora una volta la sua prestazione è andata in calando dopo l’ora di gioco, ma per due set ha vinto nettamente il duello con Reggers.

IKHBAYRI 5,5 (att. 1 err., 1 b.s.) – Stavolta entra e sbaglia, due volte su due. Avrà altre chance.

GUTIERREZ 8 (att. 65% su 17 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 35% su 17 con 1 err., 3 ace, 3 b.s., 1 muro) – Chiude tutti e tre i set con giocate decisive, l’ace della staffa è l’apoteosi ma lo zampino del cubano è dappertutto. È la fase migliore della sua stagione – e la sensazione è che abbia molto altro in serbo.

DAVYSKIBA 6,5 (att. 42% su 19 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 50% su 16 con 2 err., 1 ace, 4 b.s., 2 muri) – Sbuca all’improvviso dai coni d’ombra della partita con fiammate a grappoli che tolgono a Milano il fiato.

MASSARI sv – Due ingressi in seconda linea, uno con servizio incorporato. Nel secondo set “assorbe” una bella bordata di Reggers in ricezione.

ANZANI 7,5 (att. 89% su 9, ric. 100% su 1, 3 b.s., 1 muro) – In attacco è una sentenza, gira il polso a piacimento eludendo la guardia avversaria. Gli manca il servizio pungente dei giorni belli per candidarsi alla palma di migliore in campo.

MATI 8 (att. 56% su 9, 4 ace, 4 b.s., 4 muri) – Otto come i break prodotti tra muro e servizio, in un sostanziale crescendo per di più. Al servizio, ad esempio, sbaglia le prime due, poi è un cataclisma. MVP.

FEDERICI 6,5 (ric. 31% su 16) – Difesa volitiva e ricezione che tiene, pur con qualche barcollamento. Da migliorare la comunicazione con Gutierrez, di cui tuttavia Penny è soprattutto vittima.

All. GIULIANI 7,5 – Ciò che Modena sta mostrando in questi due mesi va custodito come un tesoro, soprattutto in termini di identità di gioco: la consapevolezza con cui va al servizio, gioca al centro, prende rischi, è quella di una squadra che ha capito chi è.

Fabrizio Monari