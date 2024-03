ModenaFiere si fa in tre. Animali domestici, la cura per le piante e le fonti del benessere

Impossibile resistere alla cat room, un ampio spazio in cui una decina di gatti tra cui anche due splendidi esemplari di razza sphynx, felino privo di pelo e dai grandi occhi che ricordano ET, interagiscono con adulti e piccini, per misurarne il feeling felino.

È una delle proposte interattive più curiose che si possono vivere a "WOW! Modena", evento per le famiglie in corso sino a oggi al quartiere fieristico di Modena che è articolato in tre diversi saloni: Verdi Passioni, mostra mercato di piante, fiori, giardini e attrezzatura per il giardinaggio, Pet expo&show, manifestazione dedicata agli animali esotici e da compagnia, e, novità assoluta di questa seconda edizione, Mantra il Festival del Benessere e del Mondo Olistico, che offre ai visitatori la possibilità di esplorare e conoscere alcune delle tante sfaccettature dello star bene e in armonia con la mente e il corpo.

Con un solo biglietto si possono visitare quindi tre fiere e godere di proposte quanto mai varie, adatte a tutti; bambini e adulti possono farsi coinvolgere in modo attivo nelle tantissime attività che si svolgono, senza soluzione di continuità, durante le due giornate della manifestazione. Laboratori per conoscere da vicino gli animali, corsi d’intreccio con le erbe palustri, lezioni di bonsai, sfilate di cani meticci e di razza, dimostrazioni di riti sciamanici, concerti con strumenti antichi orientali, sono alcune delle decine di occasioni di conoscenza o di semplice divertimento che si possono fare all’interno degli oltre 19mila metri quadrati animati da oltre 250 espositori. Tanta curiosità hanno suscitato le esibizioni di dog dance, disc dog (in cui cane e conduttore si divertono utilizzando un frisbee), hoopers (specialità in cui il cane esegue un percorso ad ostacoli) e obedience. Accanto ad animali con cui siamo più abituati a convivere, anche alcune mostre didattiche meno convenzionali come quella dedicata alle splendide carpe koi e ai lama. Nel padiglione dedicato agli amanti del verde, in tanti hanno colto l’occasione per raccogliere utili consigli da esperti vivaisti, acquistare piante per abbellire il proprio balcone o partecipare a uno dei corsi dedicati ai bonsai, e all’ikebana, l’arte orientale della disposizione dei fiori recisi. Grazie alla collaborazione con la Federazione provinciale Coldiretti Modena sono presenti otto aziende agricole di "Campagna Amica" che propongono prodotti a chilometro zero.

Ad arricchire la manifestazione anche lo spazio in cui si può fare un salto nel passato grazie a due originali mostre di trattori, oltre quaranta in totale, allestite, rispettivamente, dal Gruppo Amatori Trattori d’Epoca di Rovereto sulla Secchia e dal Vintage Tractors di Carpi. Decisamente elevato, infine, l’interesse da parte del pubblico per Mantra, il Festival del Benessere e del Mondo Olistico. Qui oltre alle aree commerciali hanno suscitato curiosità le numerose conferenze, soprattutto quelle dedicate alla sana alimentazione e ai benefici che si possono ottenere per la propria salute.