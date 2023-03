Molestò le figlie dei vicini, patteggia un anno e 4 mesi

Avevano organizzato un compleanno a cui era invitato tutto il vicinato: una festa allargata agli inquiliniamici dello stesso palazzo, a Castelfranco. Al party, avvenuto durante la pandemia, nel settembre del 2020 aveva preso parte anche un 35enne, ‘amico’ delle diverse famiglie presenti che nel corso della festa si era offerto di ‘animare’ il pomeriggio giocando con i bambini. Invece di organizzare scherzi, però, approfittando dell’assenza dei genitori molestò sessualmente quattro ragazzine che, all’epoca dei fatti, avevano dai 10 ai 15 anni. Ieri il 35enne, accusato di violenza sessuale, ha patteggiato la pena ad un anno e quattro mesi. I fatti sono appunto avvenuti tre anni fa e le vittime, una dopo l’altra, avevano confidato spaventate ai relativi genitori di essere state palpeggiate dal vicino di casa. I genitori delle vittime si erano confrontati subito tra loro ed era emerso come le bambine avessero raccontato tutte la stessa versione, denunciando tra le lacrime le molestie subite da quello che ritenevano l’amico più grande. Subito erano partite le denunce e le indagini, immediate, dei carabinieri che avevano portato alla richiesta di rinvio a giudizio per l’indagato. Ieri l’uomo ha anche offerto 35mila euro complessivi alle famiglie che si sono costituite parti civili al processo. Le stesse, rappresentate dai diversi legali, non hanno però accettato alcuna forma di risarcimento vista la gravità dei fatti e i traumi subiti dalle figliolette. Il 35enne ha intrapreso nel frattempo un percorso riabilitativo per uomini maltrattanti. Sempre ieri mattina un anziano di Castelfranco è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale: secondo le accuse – in qualità di dipendente – palpeggiò lo scorso anno una cliente del supermercato nel quale lavorava. La prima udienza è prevista per il 22 maggio.

v.r.