"Monastero di San Pietro chiuso, le autorità ecclesiastiche ci ascoltino"

L’altra sera alcuni fedeli hanno recitato il rosario davanti alla Basilica di San Pietro. L’iniziativa ha pacificamente voluto esprimere, in modo simbolico con "una preghiera davanti alla chiesa chiusa", lo sconcerto e lo smarrimento che i fedeli di San Pietro stanno vivendo rispetto a quella che sperano sia ancora solo un’ipotesi, e cioè la chiusura del monastero benedettino di Modena. L’iniziativa di preghiera ha fatto seguito all’imponente mobilitazione che ha visto nei mesi scorsi avviare una petizione on line, che ad oggi conta oltre 1660 sottoscrizioni, per scongiurare la chiusura dell’abbazia benedettina, "che grazie alla testimonianza evangelica dei suoi monaci è da decenni un luogo di fede unico e una preziosa fonte di valori spirituali per noi tutti e per la nostra città: un rifugio sempre aperto per la preghiera, per l’accoglienza del prossimo, per la carità". I fedeli lamentano di non aver ricevuto "nessuna attenzione da parte dell’autorità ecclesiastica. Nessuna risposta alle nostre molteplici richieste di non chiudere il monastero di San Pietro".