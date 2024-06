Morselli ha scelto la sua squadra. Il vicesindaco sarà Rudy Accorsi

Varata anche la nuova giunta di San Possidonio che affiancherà la candidata di centrosinistra del Pd Veronica Morselli, che l’8 e 9 giugno si è aggiudicata la carica di sindaco (50,54%) prevalendo sui suoi avversari: il candidato di centrodestra Donato Bergamini (32,30%) e il civico di centrosinistra Carlo Casari (17.17%). Torna da protagonista sulla scena politica cittadina, dopo un esilio durato una legislatura, l’ex sindaco del terremoto e della ricostruzione Rudy Accorsi, che avrà il ruolo di vice sindaco. Completano la squadra di giunta Agnese Zona, Diletta Di Benedetto e Giovanni Pincella. La nomina della nuova giunta è stata resa nota l’altra sera durante il consiglio comunale, nel corso della quale il quale Morselli dopo aver giurato sulla Costituzione ci ha tenuto a mettersi alle spalle le tante polemiche, che hanno preceduto ed accompagnato la consultazione elettorale. "Nel nostro percorso – ha detto Morselli - emergeranno idee diverse, ma una cosa è certa: la disponibilità al dialogo e al confronto sarà fondamentale. Le diversità che ci contraddistinguono non devono mai diventare pretesti per prevaricare o denigrare. Rispettare il pensiero altrui è un dovere, anche quando non possiamo condividerlo. Siamo stati eletti per servire la nostra comunità. Facciamolo nel modo migliore, con umanità e dedizione, per il bene di tutti i cittadini". Morselli ha scelto una giunta che le consenta di puntare al dialogo con i cittadini. L’obiettivo è stare in mezzo alla gente, coinvolgere la popolazione nelle scelte future che cambieranno il paese. Lo scopo è imprimere una svolta, promuovere le eccellenze del territorio. Soltanto in questo si può compiere il processo di rilancio del paese.

Alberto Greco