Motociclista cade nella scarpata. Soccorso in elicottero: 21enne grave

Grave incidente ieri pomeriggio, intorno alle 15 al confine tra Sestola e il territorio di Fanano. Un centauro 21enne modenese, infatti, mentre percorreva in moto via Passerino in direzione Sestola per cause in corso d’accertamento ha perso il controllo del mezzo precipitando in un dirupo. Grazie all’immediato intervento dei sanitari e degli esperti del soccorso alpino il 21enne è stato tratto in salvo e trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto tra Pian Del Falco e Sestola appunto. Il giovane centauro, dopo aver perso il controllo della moto è stato sbalzato oltre il guard rail ed è finito in una scarpata molto ripida, precipitando per oltre venti metri in una zona boschiva. Una volta allertati i soccorsi da altri automobilisti di passaggio, sul posto è atterrato l’elisoccorso ed è intervenuto subito il soccorso alpino oltre ai sanitari dell’ambulanza di Sestola con infermiere. Il Saer, vista la zona impervia ha calato sul posto un medico infermiere per poi mettere in sicurezza il ragazzo. Una volta assicurato in barella, con le tecniche del ‘contrappeso’ il giovane è stato recuperato e tratto in salvo. Il 21enne è stato caricato in ambulanza e, una volta arrivato alla piazzola di Poggioraso è stato caricato in eliambulanza e trasportato d’urgenza a Baggiovara. Il 21enne ha riportato serie lesioni ma, miracolosamente, non sembrerebbe in pericolo di vita. Ha varie fratture ed ecchimosi.

Valentina Reggiani