"Muffa e soffitti sfondati, ’Collodi’ imbarazzante"

Polemiche e lamentele al rientro a scuola da parte di diversi genitori che hanno i figli alle scuole materne ’Collodi’ di Marano. "Da tempo – denunciano questi genitori, che al momento hanno preferito l’anonimato – l’edificio delle ’Collodi’ si trova in una condizione che definiamo imbarazzante. Il tetto, infatti, non garantisce più l’impermeabilizzazione e lascia anzi passare l’acqua piovana in più punti, tanto che ogniqualvolta piove è necessario provvedere con secchi sul pavimento, per evitare che si allaghino gli ambienti. Ma non solo: mancano vari pannelli del controsoffitto e diversi spazi sono interessati da una cospicua presenza di muffa, tanto che l’odore della stessa muffa permea più ambienti. Ci sono state classi che, già nel corso del mese di ottobre, hanno dovuto cambiare sezione, viste le enormi infiltrazioni e la muffa".

Succede anche – proseguono i genitori che hanno denunciato il fatto – che ci siano docenti "che lamentino la mancanza di continuità del progetto educativo, visto che alcune mansioni come l’appello lo fanno ad esempio nelle aule con la muffa e poi sono costrette a trasferirsi in altri spazi dell’edificio. Sono stati eseguiti dei lavori, ma non sono stati sufficienti. E, soprattutto, durante le festività appena trascorse non è stato fatto alcun intervento sui tetti, che invece sarebbe stato più che mai necessario. Ci auguriamo – concludono i genitori che hanno contattato il Carlino – che il Comune provveda al più presto a mettere in sicurezza questa scuola, anche perché più volte abbiamo fatto segnalazioni in tal senso. Non è possibile fare andare oltre un centinaio di bambini alle materne in queste condizioni, tra acqua che cade dal soffitto quando fuori piove e tanta muffa sui muri. Se non ci sono i fondi bisogna in qualche modo trovarli, perché l’intervento è ormai particolarmente urgente".

Da parte sua il sindaco di Marano, Giovanni Galli, dà buone speranze per una rapida soluzione del problema e spiega: "È già stato fatto un intervento da parte degli operai. Ma per recuperare l’impermeabilizzazione del tetto delle aree interessate occorre un intervento più impattante. Abbiamo ordinato i pannelli da sostituire per ripristinare il controsoffitto e abbiamo quindi messo in programma l’intervento sul tetto. È intenzione dell’amministrazione – conferma il primo cittadino - risolvere il problema il prima possibile".

Marco Pederzoli