Musica, spettacoli e street food: ecco il Sempre Maggio Fioranese

Debutta maggio, ritorna in città il "Sempre Maggio Fioranese", emblema del Comune biancorosso. È stata abbandonata ormai la vecchia dicitura "Maggio Fioranese", per aggiungere un avverbio che indica continuità: ebbene sì, perché, come da un paio d’anni, la kermesse proseguirà anche nel mese successivo, a giugno. "Gli eventi proposti quest’anno - spiega Sergio Romagnoli, presidente del comitato Fiorano in Festa - inizieranno il 9 maggio, con lo spettacolo del comico Andrea Perroni al teatro Astoria, per poi protrarsi fino al 24 giugno. C’è un grande lavoro alle spalle, sia burocratico che organizzativo: dai weekend aperti a tutti in piazza Ciro Menotti, con lo street food e il mercato della Versilia, passando per le proiezioni delle partite della nazionale italiana, che in estate disputerà i campionati europei, fino ai vari concerti e DJ set. Avremo l’onore di ospitare i Disco Club Paradiso (il 25 maggio, alle 21:30), ex concorrenti di X Factor, così come la sesta edizione del Quarantenna1Festival (nel pomeriggio del 16 giugno), nel quale si esibirà anche il cantautore Bugo. Non mancherà inoltre il folklore popolare, con la mostra fotografica "Fioranesi brava gente" e l’appuntamento di "Andam a Vegg" (in data 20 maggio, ore 20:30). Insomma, ce n’è per tutti i gusti". Una collaborazione pluridecennale, quella del comitato Fiorano in Festa con l’Amministrazione uscente. "Sono dieci anni - commenta Francesco Tosi, sindaco di Fiorano - che cerchiamo di rendere appetibile la rassegna, con un programma ricco e di qualità. Contemperare gli interessi ricreativi con iniziative di livello più alto è possibile. Rispetto al 2014, quando sono stato eletto, vedo tante realtà che si sono create e, le esistenti, hanno aumentato in qualità e quantità. Concludiamo i nostri compiti amministrativi, se mi posso permettere, contenti di quanto fatto".

Gabriele Arcuri