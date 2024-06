Nas nel minimarket, fioccano le multe

I militari del Nas Carabinieri di Parma, insieme a quelli della locale tenenza carabinieri e del personale della polizia locale, hanno condotto una serie di controlli a esercizi pubblici etnici collocati nel comune di Castefranco Emilia. In particolare, durante l’ispezione igienico sanitaria presso un minimarket, hanno sequestrato circa 80 chili di prodotti alimentari (ittici e carnei), dal valore commerciale complessivo di circa 1000 euro, perchè non conformi in base alla normativa sulla sicurezza alimentare.

I prodotti erano infatti custoditi in un congelatore privi di etichetta e delle informazioni riguardanti la loro rintracciabilità, nonché con imballi non idonei alla loro conservazione.

Inoltre, l’attività ispettiva, ha evidenziato ulteriori irregolarità, come l’omessa richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di manipolazione e riconfezionamento di prodotti ittici e di carne.

Oltre al blocco della merce, nei confronti del titolare dell’esercizio sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari a 2.500 euro.