Blitz dei Nas in un’osteria di Modena: sporcizia ovunque

Modena, 15 novembre 2023 – Carenze igienico sanitarie nei locali cucina e nel deposito degli alimenti, sporcizia ovunque, diffusa su tutte le superfici del locale. E’ quanto hanno scoperto in un’osteria in provincia di Modena i Nas di Parma nel corso di una ispezione igienico sanitaria. Nei confronti del titolare è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

L’operazione è avvenuta nell’ambito dei recenti blitz dei Nas di Parma, effettuati in alcuni esercizi commerciali nelle province Modena, Parma e Piacenza. I controlli dei Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri Parma svolti in collaborazione con i comandi locali erano mirati alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie. Riscontrate diverse violazioni, al termine delle verifiche sono scattate sanzioni per un importo totale di circa 2000 euro.

A Parma, multe in un discount

Mille euro di sanzione al titolare di un discount di Parma, dove i Nas hanno riscontrato carenze igienico sanitarie nel locale magazzino, sporcizia sulla pavimentazione, ragnatele e ragni sulle pareti e nel luogo di stoccaggio dei prodotti alimentari confezionati in promiscuità con materiale vario non attinente all’attività.

Sempre a Parma, nel corso dell’ispezione in un ristorante, sono state rilevate carenze igieniche nella zona deputata al lavaggio delle stoviglie oltre all’intonaco ammalorato del soffitto. Per il titolare dell’attività è scattata una diffida, dovrà ripristinare le idonee condizioni igienico sanitarie entro 30 giorni.

Sporcizia nel caseificio a Piacenza

I controlli in un caseificio, hanno portato alla luce una situazione evidente di scarsa igiene all'interno del locale deposito, dove era presente sporcizia, polvere e molte ragnatele. È quindi scattata una segnalazione all’Autorità sanitaria per i conseguenti provvedimenti prescrittivi. In provincia di Piacenza in un bar-pasticceria nel locale magazzino oltre alla sporcizia sono stati riscontranti materiale vari estranei all’attività alimentare oltre a carenze igienico sanitarie. Anche in questo caso nei confronti del titolare della pasticceria è stata emessa una diffida, dovrà ripristinare le necessarie condizioni igienico sanitarie entro 30 giorni dal verbale.