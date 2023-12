Natale sugli sci al Cimone. Impianti aperti da sabato

Natale sugli sci sul Cimone. Anzi, saranno quattro i giorni consecutivi sulle piste, da sabato a Santo Stefano, e si auspica anche oltre. Il Consorzio Cimone, ieri ha comunicato gli impianti aperti e le relative piste. Iniziamo da Passo del Lupo, dove saranno in funzione la seggiovia Faggio Bianco che permetterà di sciare sulla pista Betulla, la seggiovia Lamaccione che consentirà di sciare sulla pista Beccadella Sud e il tappeto Maestri con l’adiacente campo scuola. Al Lago della Ninfa saranno attive la seggiovia Lago della Ninfa, che permetterà di sciare sulla pista Lago della Ninfa, e il tappeto Lago della Ninfa con l’adiacente campo scuola. Al Cimoncino saranno a disposizione la seggiovia a sei posti che consentirà di sciare sulla pista n.4 Delle Marmotte, collegata con Lago della Ninfa Passo del Lupo, e il tappeto La Capanna con l’adiacente campo scuola.

Alle Polle funzionerà la seggiovia sei posti e si potrà sciare sulla pista n.17 ‘Sette Fontane’, oltre al Tappeto Pollicino con l’adiacente campo scuola. Saranno aperti i collegamenti tra Passo del Lupo – Lago della Ninfa e Passo del Lupo – Cimoncino. Per il momento resta chiuso il collegamento Passo del Lupo – Le Polle. E per chi desidererà salire a Passo del Lupo servendosi della seggiovia, sarà in funzione la Sestola – Pian del Falco da dove si potrà proseguire con la navetta fino a Passo del Lupo. Tutte le scuole sci e tutti i rifugi sono attivi. Per restare aggiornati si può consultare il sito internet di CimoneSci.

"Siamo riusciti ad avere questa situazione grazie agli investimenti fatti lo scorso anno con contributi della Regione – è il commento di Luciano Magnani, presidente del Consorzio Cimone –. Mai come ora si comprende l’importanza dei nuovi gatti per lavorare la neve in pista sfruttandola al centimetro e del nuovo impianto di produzione neve. E stato molto importante il lavoro svolto da Andrea Magnani, direttore tecnico della nostra stazione invernale, e dai collaboratori del Consorzio che hanno dedicato notti e notti a questa causa". Il Consorzio ha prodotto e conservato neve che è stata sparsa creando un buon tappeto sulle piste. "Abbiamo sfruttato tutte le finestre di freddo per poter produrre la neve – spiega Magnani –. Anche se il contorno è tutto verde, in pista si scia. La sciroccata dei giorni scorsi, 48 ore di vento e di acqua, ci ha distrutto. Noi ce l’abbiamo messa tutta e assicuriamo una sciabilità collegando il Cimoncino con Passo del Lupo. E anche alle Polle ci sono impianti in funzione". "Ci vediamo in pista e Buone Feste a tutti", è l’invito del Consorzio Cimone. Walter Bellisi