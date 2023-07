Nek e Renga, Joe Bastianich, Giovanni Caccamo e i Virtuosi Italiani a Modena

Non cercateli... al "Solito lido", come nel loro singolo estivo: Nek e Francesco Renga (nella foto) venerdì 14 saranno al parco Vistarino con una tappa del tour che ripercorre le loro fantastiche carriere. E per Filippo si annuncia una serata speciale, visto che... giocherà in casa. All’insegna del folk country americano il concerto che Joe Bastianich, musicista gourmet, già giudice di Masterchef, terrà domenica 16 a Pavullo, insieme alla sua band La Terza Classe, nell’ambito di "Pac-Vullo", festival dello street food. Elegante e profondo, il cantautore Giovanni Caccamo, pupillo di Franco Battiato, giovedì 13 chiuderà la rassegna "Musica. Maestro!" nel parco della Casa museo Pavarotti a Modena: nel tour "Parola" (come nell’omonimo album) ogni canzone è ispirata a una lettura o un testo. Perché "Le parole hanno un peso".

Le meraviglie del barocco veneto, da Albinoni a Tartini a Vivaldi, ci incanteranno nel concerto dei Virtuosi italiani, guidati da Alberto Martini, domenica 16 al Cortile del Melograno, in centro a Modena (per la rassegna "Musiche sotto il cielo" del teatro Comunale). Mentre sarà dedicato alla "Musica nel cinema" il recital "My funny Valentine", con il pianista Stefano Calzolari e la voce di Elisa Aramonte, proposto dalla Gioventù musicale mercoledì 12 nello spazio estivo del Teatro Tempio.

