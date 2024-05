Nel cuore della Motor Valley. Un nuovo polo ’automotive’ alla conquista di Maranello

DSV Solutions Italy, divisione di Contract Logistics del Gruppo DSV, terzo player mondiale specializzato in soluzioni di logistica e trasporto che opera in Italia da molti anni, annuncia di aver siglato un accordo per l’acquisizione di un’area che consolida la propria presenza immobiliare in Italia e, in particolare, in una zona, quella del modenese, strategica per supportare il distretto della Motor Valley emiliana. L’operazione, del valore complessivo di circa 100 milioni di euro – e a completamento delle altre presenze territoriali nel territorio emiliano – consentirà di ampliare l’attuale footprint fino a raggiungere una superficie totale di 100.000 mq coperti a servizio del solo distretto automotive, con soluzioni logistiche che comprendono stoccaggio, movimentazione, servizi a valore aggiunto oltre che servizi di distribuzione globale via terra, mare e aereo.

"Gli investimenti in infrastrutture moderne sono una parte importante della nostra strategia globale che punta a offrire soluzioni logistiche più efficaci, efficienti ed ecologiche" afferma Maciej Walenda, Executive Vice President di DSV Solutions. "L’investimento a Maranello, cuore dell’industria automotive, è una prova della nostra dedizione e del nostro impegno verso i partner di lunga data, oltre che un’occasione di attrazione di nuove opportunità".

L’acquisizione di un’ulteriore area a Maranello è l’ultima tappa di una strategia di rafforzamento della presenza in Italia che ha visto DSV protagonista negli ultimi anni in operazioni di consolidamento immobiliare, tra cui gli oltre 60mila mq acquisiti ad Aprilia, i 40mila mq recentemente inaugurati a Calvenzano e i 25mila mq di Settala dove sorgerà la prima DSV Fulfilment Factory in Italia con sistema "Autostore" per un investimento in automazione da quasi 6 milioni di euro. Il nuovo polo a Maranello sorge in parte su un sito brownfield, dove DSV interverrà con un’azione di demolizione e ricostruzione nell’ambito di un progetto di riqualificazione del territorio. Una volta completato, il nuovo polo sarà all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. "La nostra scala di soluzioni di stoccaggio in Italia supera i 600.000 mq e Maranello rappresenta il nostro hub per il settore automotive già da molti anni" spiega Davide Uracchi, Managing Director di DSV Solutions. "Siamo fiduciosi che i nuovi investimenti supereranno le aspettative dei clienti, consentendo loro di beneficiare degli effetti sinergici che una maggiore vicinanza consente in termini di efficacia del supporto alle operations e di integrazione verticale con i loro principali fornitori al fine di accorciare la catena di approvvigionamento".