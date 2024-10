"No ai cantieri in centro nel periodo natalizio"

"Il cantiere di viale Carducci deve assolutamente terminare con il 18 novembre, non sono tollerabili ulteriori proroghe". E’ categorico Andrea Baraldi, direttore di Confcommercio Carpi, in merito ai lavori che da marzo sono in corso lungo viale Carducci, finalizzati alla riqualificazione della pista ciclabile e desigilizzazione della pavimentazione della banchina lato ovest, il cui termine è stato di recente prorogato di almeno un mese, su richiesta della ditta incaricata.

"Fino adesso – afferma Baraldi – non siamo intervenuti sul tema cantieri in città, ma adesso reputiamo necessario avere delle garanzie. L’intervento su viale Carducci, fino a livello di piazzale Dante è pregevole anche se da parecchi vari mesi impedisce, sia pure a ‘blocchi’ man mano che il cantiere procede, l’utilizzo alla sosta e la percorribilità ciclabile. La notizia della proroga dei lavori, ci fa particolarmente preoccupare vista la data così vicina all’inizio del tradizionale ‘tempo commerciale natalizio’. La questione ormai ampiamente dibattuta dei tanti cantieri in città che recano forti disagi a tutta la cittadinanza e alle attività commerciali ed economiche, sia in periferia che in centro, sia negli assi viari principali che nelle strade secondarie, rischiano ora di compromettere anche il periodo piu’ affascinante dell’anno". "Le attività economiche del centro ma anche l’Amministrazione comunale, sono già al lavoro da tempo per organizzare eventi di animazione e di socializzazione durante le festività natalizie che, come noto, iniziano già a fine novembre. Soldi pubblici e privati, impegno e dedizione di volontari e addetti rischiano di essere meno efficaci se la città non sarà accogliente anche dal punto di vista della viabilità e della sosta. Per questo – sottolinea – esortiamo l’Amministrazione a sorvegliare sull’andamento dei lavori e a non transigere sul rispetto di questa ennesima data di proroga, questa volta deve essere perentoria, a costo di trasformarci tutti in ‘umarel’ per controllare lo stato di avanzamento". Il dibattito sul cantiere di viale Carducci rischia di trascinarsi fino alle feste di Natale, senza esclusione di colpi.

Maria Silvia Cabri