"Noi giovani siamo solo ’vetrine’?. Inaccettabile, vogliamo le scuse"

"Il consigliere Donato Gualmini si scusi pubblicamente". Lo chiedono i giovani presenti sulle liste di centrosinistra e civiche collegate al candidato sindaco Marco Biagini in merito alle affermazioni rese dallo stesso Gualmini, capolista della lista civica Manfredini Sindaco, in occasione della presentazione del centrodestra fioranese.

"I giovani dall’altra parte sono solo ‘vetrine’, noi invece li valorizziamo", la frase che ha indotto i giovani candidati di partito democratico, Attiva Fiorano, Noi ci siamo, Impegno Comune a replicare con durezza, non senza augurarsi che le parole di Gualmini siano dettate "solo da un errore semantico. "Come ‘giovani’ non accettiamo etichette irrispettose", si legge su un documento che hanno firmato in 26 candidati del centrosinistra, tra i quali anche il candidato Sindaco Marco Biagini. "Il variegato macrogruppo che può definirsi quello dei ‘giovani’ – si legge ancora - è stato posto al centro della discussione in ogni singolo confronto. Se ciò è avvenuto è grazie, in primis, al candidato sindaco Marco Biagini, che ha voluto un gruppo intergenerazionale, dando parola a chi spesso non ce l’ha. I giovani ci sono, sono tanti e hanno tanto da dare".

Gualmini, prosegue il centrosinistra "parla di cose che non conosce e giudica in modo sommario, con superficialità e senza conoscere intenzioni e motivazioni. Se questo è il suo modo di fare politica, possiamo solo immaginare quanto siano "valorizzate" le persone nella sua lista, i giovani in primis".