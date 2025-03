"Non toccate i parcheggi di piazza Grande"

L’assessore al Commercio e Centro storico Federico Ferrari ha ricevuto ieri una delegazione che ha consegnato 133 firme di commercianti del centro sottoponendo alla giunta due proposte sull’attuale assetto di piazza Martiri Partigiani. La prima chiede lo spostamento degli eventi ‘in piazzale Della Rosa lasciando la piazza adibita alla sosta’, la seconda di ‘aumentare i posti auto eliminando la zona riservata a moto e motorini e di sfruttare meglio lo spazio centrale e l’area pedonale oltre la Guglia’.

Ferrari spiega come siano in corso rilievi sul posto per raccogliere dati e capire le esigenze di chi abita e di chi lavora in centro storico mappando non solo il numero dei parcheggi, ma anche la rotazione, gli accessi alla zona Ztl nelle varie fasce orarie e molto altro ancora, ma sulle proposte ‘apre’ alla seconda ("sono in corso valutazioni", la sintesi) ma ‘chiude’ alla prima.

"La raccolta firme pone come soluzione a tutti i problemi del commercio in centro storico quello dei parcheggi. Spostare ogni evento da piazza Martiri Partigiani – aggiunge - significherebbe spostare le Fiere d’Ottobre dal luogo naturale in cui si svolgono da secoli, e spostare i mercati del martedì e venerdì: tutti ricordiamo il disagio subito all’epoca della ristrutturazione della piazza".

Cita anche altri eventi, Ferrari (Sassuolo in Fiore, Mercato Europeo, Giovedì di Luglio, iniziative natalizie) e si dice convinto "che questi appuntamenti siano d’aiuto: l’obiettivo è portare visitatori in centro per promuovere l’offerta dei negozi. La piazza offre già numerosi posteggi e, se fosse una mera questione di numero di parcheggi a determinare le vendite, avremmo oggi un trend diverso da quello attuale. I parcheggi sono uno dei fattori chiave, ma non l’unico su cui concentrare le energie di Amministrazione, Associazioni di categoria e commercianti".

Mercato ed eventi restano al loro posto, la sintesi, mentre l’assetto della piazza "rispecchia le scelte della precedente amministrazione: la raccolta firme dimostra che non funziona e va migliorato". Dimostra anche, la raccolta di firme, come anche tra i commercianti ci siano differenze di vedute, come peraltro specifica il Comitato Commecianti Centro Storico.

"Quanto avvenuto non ha nulla a che fare con il nostro Comitato, che non ne era neanche a conoscenza, poiché contrario ai principi istituzionali di promozione ed organizzazione degli eventi che animano il centro storico. Le manifestazioni – scrive Elena Zanni, Presidente del Comitato - dovranno pertanto mantenere la loro tradizionale ubicazione, al fine di attrarre maggiori presenze nel cuore del centro".

