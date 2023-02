"Nonantola, aule fredde" Il caso finisce in consiglio

La questione dei "bambini al freddo" alle scuole F.lli Cervi approderà in consiglio comunale. Ad annunciarlo sono stati, in una nota diffusa ieri, i consiglieri comunali di minoranza Antonio Grella (Fdi), Pino Casano (Fi) e Antonio Platis (Fi), che dichiarano: "Abbiamo raccolto diverse segnalazioni di genitori e insegnanti che lamentano il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento alla scuola elementare F.lli Cervi. Alcune classi sono più esposte al sole, ma altre registrano una temperatura veramente bassa. I bambini tengono la giacca e, in alcuni casi, termometro alla mano, si sono toccati i 15 gradi. I tecnici sarebbero stati chiamati più volte da metà dicembre…ma nessun intervento è risultato efficace. Anche alle scuole medie Dante Alighieri e al nido ’Il Piccolo Principe’ si erano registrati problemi prima di Natale, ma la criticità è stata risolta in poco tempo…Abbiamo presentato un’interrogazione per portare il tema in consiglio ed accertare le cause". Da parte sua la dirigente scolastica, Anna Valentini, spiega: "La settimana scorsa effettivamente c’è stato il problema durante una mattinata, ma abbiamo chiamato in Comune e i tecnici sono intervenuti subito, sostituendo l’elemento malfunzionante. Ora non mi risultano problemi". La prima cittadina, Federica Nannetti, aggiunge: "Qualche giorno fa effettivamente, per alcune ore della mattinata, un’aula è rimasta al freddo, ma siamo intervenuti immediatamente.

E’ possibile che, dato che dobbiamo mantenere i 19 gradi di legge e l’edificio è un po’ datato, ci siano aule non alla stessa temperatura, ma non risultano guasti. In altre occasioni, quando si è presentato un problema serio, come prima di Natale al ’Piccolo Principe’, abbiamo tenuto in costante aggiornamento i genitori e ci siamo attivati".

m.ped.