Una nuova condotta idrica in via per Sassuolo, dove verranno rinnovati anche tutti gli allacciamenti presenti sul tratto di strada interessato. Comincia oggi a Formigine, un ampio programma di manutenzione straordinaria che persegue il miglioramento della disponibilità delle risorse idriche gestite da Hera sul territorio comunale, nonché il miglioramento dell’affidabilità della rete idrica esistente, e comincia appunto da via per Sassuolo.

Dove, fa sapere la multiutility, verranno introdotte alcune variazioni al traffico veicolare, senza che queste precludano il transito, che resterà comunque consentito. Cinquantamila euro la cifra investita da Hera per effettuare l’intervento, poco più di tre mesi (100 giorni) la durata dei lavori, nel corso dei quali è possibile si verifichino brevi interruzioni della fornitura del servizio. Dove fosse necessario provvedere ad interruzioni più lunghe, sarà premura di Hera avvisare per tempo gli utenti interessati della zona.

s.f.