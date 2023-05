Nuove infrastrutture per le attività

Il Comune acquisirà, a titolo gratuito, circa 28mila metri quadri nell’area ’Autotrasportatori’, che era di proprietà della ’Unieco s.c.a r.l.’ di Reggio, ora in liquidazione: il demanio comunale si arricchirà così di terreni di sedime delle opere di urbanizzazione primaria, strade, parcheggi, marciapiedi di comparto e verde pubblico, afferenti al piano particolareggiato ’Zona Autotrasportatori e Magazzini’.

Commenta Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica: "E’ un’importante svolta per la qualificazione della zona autotrasportatori, oggi con gravi carenze di presidio e pessimo stato di manutenzione a causa del limbo creatosi in questi anni, portando anche disagi alle attività presenti. Insieme alla riscossione delle fideiussioni, ora il Comune può intervenire per completare le infrastrutture mancanti e prendersi a carico la stessa manutenzione".