Nuovo acquedotto in Tanzania grazie alle donazioni

La Louis Primary School di Mbingu in Tanzania da ora ha un nuovo acquedotto a servizio sia della scuola che dell’annesso ostello in cui vivono una cinquantina di bambini. L’opera è stata resa possibile grazie alla generosità dei sanprosperesi sensibilizzati in proposito dal ventenne del posto Jacopo Rebecchi. Al suo fianco il giovane ha trovato il sostegno convinto dell’assessore alla Cultura Antonio Capasso e questo sodalizio, grazie anche a tanti cittadini che hanno effettuato ulteriori donazioni, ha consentito di raccogliere 2.960 euro.