Nuovo codice della strada. Debutto senza multe. Scontro tra Vasco e Salvini

"Il ministro Matteo Salvini ha fatto in modo, per il vostro bene, che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo il ministro Salvini ha deciso, per il vostro bene, di fare".

Il Blasco va all’attacco. E così, in un reel pubblicato sui social, ha commentato le regole del nuovo codice della strada, entrate in vigore proprio lo scorso 14 dicembre. "Invece di guidare – scrive nella didascalia del video il rocker di Zocca – si potrebbe prendere i treni...".

Un video, questo, che ha raccolto tantissime views, like e commenti, e che ha visto poco tempo dopo anche la ’risposta’ del ministro Salvini, che ha così voluto replicare al cantautore.

"Io adoro Vasco Rossi come cantante – spiega il leader della Lega – ma tutti i tipi di droga fanno male. Vorrei che Vasco non si confrontasse con il ministro Salvini, bensì con i parenti di qualcuno che è morto perché coinvolto in un incidente stradale che ha visto, ahimé, come protagonista qualcuno che guidava sotto l’effetto di stupefacenti. Quindi non c’è da ridere quando si parla di alcol, droga e incidenti, perché l’anno scorso ci sono stati 3.039 morti sulle strade italiane".

"Spero di andare a tanti altri concerti di Vasco come ho fatto in passato, a partire da San Siro – conclude Salvini – ma questo codice della strada ha come unico obiettivo quello di salvare vite".

Un botta e risposta a più puntate, considerando infatti che, dopo le parole di Salvini, il cantautore ha deciso di replicare ulteriormente.

"Caro Salvini, io non devo confrontarmi con nessun altro che te: io non scrivo le leggi – replica il rocker di Zocca – Vorrei ti confrontassi tu con tutti quelli che, senza patente, perderanno il lavoro e non potranno più andare a lavorare (già, la patente non serve solo per andare in giro la notte a divertirsi).

Sono vicino anch’io, come tutti, ai parenti delle vittime di incidenti stradali causati da ubriachi e drogati al volante. Ma la tua nuova legge, Salvini, non previene questo: non salva nessuna vita – scrive il cantante sul post pubblicato sui social –. Punisce e arresta chi è perfettamente lucido al volante può avere assunto cannabis o addirituttra fumo passivo anche nei giorni precedenti al momento della guida. Questo non è ridurre gli incidenti stradali, ma è propaganda sulla pelle delle persone e perseguitare una minoranza che non può difendersi". Insomma, il nuovo codice della strada continua a far discutere: intanto, durante la prima giornata dalla sua entrata in vigore, nel Comune di Modena non è risultata nessuna sanzione per guida in stato di ebbrezza, al cellulare o perché senza casco in monopattino.

r. m.