Nuovo codice della strada: sanzioni più dure e controlli aumentati

Anche Anna Cantelli sembra essere d’accordo con il nuovo codice della strada, speranzosa che le modifiche possano migliorare lo scenario e tutelare maggiormente tutti gli utenti. "La maggioranza delle persone continua a usare il telefono quando guida – spiega la cittadina – e questo purtroppo è una cattiva abitudine che è giusto contrastare in ogni modo. Spesso anche quando siamo fermi al semaforo, basta voltarci e guardare le altre auto per renderci conto che tutti hanno uno smartphone in mano".

Ma non è finita qui. "Bene quindi mettere in campo sanzioni più dure, ma c’è bisogno anche di maggiori controlli sulle strade per effettuarle – conclude la cittadina – un aspetto che non va di certo sottovalutato e su cui bisogna riflettere".