Occupano un casolare e rubano elettricità. Tre stranieri denunciati

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti in un’abitazione rurale situata nella frazione di Magazzino, dove hanno scoperto l’occupazione abusiva del casolare da parte di tre cittadini di origine tunisina. Denunciati tre uomini, rispettivamente di 25, 34 e 61 anni, che avevano oscurato le finestre a piano terra con pannelli per non destare troppi sospetti nei confronti di auto o pedoni di passaggio.

Il sopralluogo dei militari ha permesso di accertare anche un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, attraverso il quale gli occupanti alimentavano luci e piccoli elettrodomestici, sottraendo così energia in modo illecito. Il proprietario del casolare, informato dell’accaduto, ha sporto poi formale denuncia. Ora, i tre occupanti dovranno rispondere davanti al giudice del reato di invasione di terreni o edifici e di furto aggravato di energia elettrica.

Non è la prima volta che, anche a Savignano, i carabinieri devono fronteggiare situazioni di questo tipo. Una delle più clamorose per la zona risale a fine 2023, quando in via Che Guevara a Mulino di Savignano i militari intervennero, sempre in un casolare abbandonato, su richiesta del 118, dove una donna aveva allertato i soccorsi per un malore. Giunti sul posto, i militari identificarono in questo caso quattro persone che occupavano abusivamente lo stabile. Ne favorirono poi le cure e il successivo allontanamento, anche a loro tutela visto che si trattava di uno stabile malmesso e quindi con problemi strutturali. Tornando all’episodio dell’altro ieri avvenuto a Magazzino, invece, ora si attende il pronunciamento del giudice del Tribunale di Modena nei confronti dei tre occupanti tunisini.

m.ped.