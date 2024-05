Oltre le barriere, la ’Bella Sfilza’ va al G7

A poco più di due anni dalla inaugurazione, festeggiata un mese fa, il Ristorante "La Bella Sfilza", una cooperativa sociale di aggregazione e inclusione per ragazzi adulti con diverse abilità, che ha trovato spazio a Santa Caterina di Concordia, ha ricevuto un lusinghiero riconoscimento. Sarà fra le dieci realtà associative selezionate a livello nazionale per un evento speciale organizzato nell’ambito del "G7 – inclusione e disabilità", presieduto quest’anno dall’Italia, che si svolgerà dal 14 al 16 ottobre, ad Assisi. Con loro parteciperanno anche altre realtà inclusive della nostra provincia come "La Frolleria" di Mirandola, "Rulli Food" di Finale e "Il Tortellante" di Modena. "L’invito – racconta il presidente de La Bella Sfilza Cristiano Govoni – è arrivato direttamente dalla segreteria della ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli, che ha individuato chi potesse meglio rappresentare l’Italia circa il lavoro delle associazioni nell’ambito della disabilità. Siccome il G7 prevede anche una accoglienza delle autorità che parteciperanno, la ministra ha pensato di affidare questo particolare aspetto organizzativo direttamente a ragazzi con disabilità che abbiano già esperienze lavorative in questo campo. Noi – prosegue Govoni - abbiamo già ragazzi formati che metteremo a disposizione per quello che sarà l’evento di Gala inaugurale. Tre nostri ragazzi, salvo che non chiedano qualcuno in cucina, si presteranno per il servizio di sala, una cosa che fanno abitualmente ogni giorno al nostro Ristorante". La Bella Sfilza, nata come una sfida per rendere ragazze e ragazzi disabili co-protagonisti di un progetto d’impresa in un’ottica non assistenziale ma di sostenibilità economica, sta vincendo la scommessa lanciata da quei genitori e quei soci che l’hanno insistentemente voluta, come il compianto presidente Paolo Pozzetti. "Da un anno all’altro – racconta soddisfatto Govoni – abbiamo aumentato il fatturato del 20% e adesso, rispetto alle 7 persone iniziali, diamo lavoro a 10 persone, 7 delle quali con disabilità, tutte assunte con regolare contratto di lavoro. Inoltre, ospitiamo un tirocinante disabile inviato dall’Ausl nell’ambito del "Progetto Raga" e abbiamo stretto accordi come alternanza scuola lavoro con le Scuole alberghiere di Poggio Rusco e col Nazareno di Carpi". "Al centro del nostro progetto – conclude Govoni – abbiamo messo le persone, in questo caso le persone con disabilità".

Alberto Greco