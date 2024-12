Oltre un milione per la piscina: più sicurezza

Riqualificazione e messa in sicurezza della piscina scoperta di Pavullo. La Giunta comunale, nei giorni scorsi, ha approvato il progetto esecutivo, un intervento che "si è reso necessario per affrontare l’urgente manutenzione dovuta a una situazione impiantistica che, nel complesso, si presenta in una condizione di evidente degrado". Predisposto dallo studio tecnico Teco+ Partners S.T.P. Srl, il progetto prevede un investimento complessivo di 1.200.000 euro per trasformare il parco acquatico estivo pavullese in una struttura moderna, sicura e sostenibile, per il quale è stato richiesto anche un contributo regionale. Le principali novità dell’elaborato riguardano la modifica della vasca esterna principale la cui profondità sarà resa graduale, con un primo tratto dotato di superfici gommate antiurto con giochi d’acqua, progettate per accogliere bambini piccoli, adulti e persone con disabilità, il tutto per una migliore accessibilità e sicurezza per gli utenti di tutte le età. Sono contemplati anche la riqualificazione della pavimentazione attorno alle vasche realizzata in materiale antiscivolo per sicurezza e drenaggio ottimale e un nuovo vano tecnico per agevolare la manutenzione ordinaria. Se il progetto riceverà i contributi regionali, saranno realizzati anche il nuovo scivolo con l’arrivo in un’area dedicata alla frenata per garantire maggiore sicurezza e Spray Park, una nuova piscina dedicata ai bambini con diversi giochi d’acqua. "La piscina estiva di Pavullo – informa il sindaco Davide Venturelli - ha subito un lento e progressivo declino da molti anni a questa parte, allo stato attuale non è più né competitiva né attrattiva rispetto a tanti impianti pubblici e privati della zona. Occorreva intervenire in modo deciso e abbiamo trovato i fondi per procedere con un progetto di riqualifica complessivo, diversamente si sarebbe andati inevitabilmente verso la chiusura. A questo bellissimo progetto di rilancio per la stagione estiva di Pavullo seguirà a breve l’approvazione del rifacimento e potenziamento della vicina area camper, che ha già ricevuto il parere favorevole della soprintendenza. Stiamo davvero lavorando su tutti i fronti per rilanciare la nostra città dopo troppi anni in cui molte cose sono state lasciate andare. Il bando regionale sarebbe una grande opportunità, ci auguriamo possa trovare riscontro positivo perché diversamente non sarà facile riuscire a reperire le risorse per completare tutta l’opera".

