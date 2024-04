Onda Blu, c’è rammarico per i due punti persi con Verona

Tutte a punti le modenesi impegnate nel campionato di serie C di pallanuoto, anche se con situazioni diverse: se i successi di stretta misura sono comunque importantissimi per Penta Modena e Coopernuoto Carpi, il pari con cui l’Onda Blu Formigine ha chiuso l’impegno contro RN Verona sa tanto di due punti persi. La squadra di Pierantoni infatti, pur prima di due elementi importanti, aveva saputo ribaltare l’andamento del punteggio, facendosi però beffare ad undici secondi dalla fine dalla giovanissima compagine veronese. Vittorie di uno per Penta Modena, che fatica non poco a regolare un Ravenna agguerrito, e Coopernuoto Carpi, che rischia grosso a Bologna contro uno Sterlino che dimostra di non meritare la classifica che ha.

PALLANUOTO, Gir. 2, 11^ G.: CSS Verona-RN Trento 7-7; Onda Blu Formigine-RN Verona 9-9; Reggiana-Preganziol 14-3; Cremona-Parma 7-7; Mestrina -Lodi 11-7.

CLASSIFICA: Reggiana punti 31, Mestrina 28, Lodi 24, Cremona 16, Parma (*) e Preganziol 13, RN Verona (*) e RN Trento 11, Onda Blu Formigine e CSS Verona 4. Gir. 3, 10^ G.: Moie-Jesina 10-13; RN Bologna-Fermo 24- 8; S.Severino- Persicetana 8-13; Sterlino BO-Coopernuoto Carpi 13-14; Penta MO-Ravenna 8-7.

CLASSIFICA: RN Bologna punti 30, Persicetana 22, Fermo 19, Jesina 18, Team Marche 12, Coopernuoto (&) 11, Ravenna, S.Severino e Penta10, Sterlino 3. (*) = una partita in meno. (&) = due punti di penalizzazione.

m. c.