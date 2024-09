Open week sulle malattie cardiovascolari organizzato da Onda

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria partecipa al network Onda e aderisce con diverse iniziative, dal 26 settembre al 1° ottobre all’H-Open Week sulla malattie cardiovascolari. La settimana è organizzata in occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e scompenso cardiaco. Sono circa 140 le strutture del network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa e che offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare. Già sold out la proposta del Centro Pascia che nei giorni 26 settembre e 2 ottobre dalle 9 alle 13, presso il Centro Pascia diretto da Maria Grazia Modena, per effettuare ecocardiogrammi e visite cardiologiche.