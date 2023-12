Operaio per l’installazione di impianti termoidraulici

Il Centro per l’Impiego di Carpi informa che una azienda di Carpi sta cercando 1 operaioa in idraulica che abbia maturato esperienza nel mestiere o, se sprovvisto di esperienza, sia disponibile ad un contratto di lavoro di apprendistato. La persona assunta si dovrà occupare dell’installazione di impianti termoidraulici. Durante il processo lavorativo dovrà impiegare trapano, flessibile, pressatrice raccordi, filiera, attrezzatura generica. E’ richiesta la disponibilità al lavoro a tempo pieno e alla effettuazione di trasferte nelle zone limitrofe. Inoltre, sempre a Carpi l’azienda Anna Falk srl cerca una modellista con esperienza nella confezione e con conoscenza Cad Crea. Alla persona assunta sarà offerto un contratto di lavoro a tempo pieno commisurato all’esperienza. Le domande per le due proposte vanno inviate, nel primo caso entro il giorno 03012024, e nel secondo entro il 18122023.