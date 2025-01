"Operazione verde, stanziati 400mila euro"

Oltre 400mila euro per la manutenzione del verde pubblico e per l’abbattimento e la sostituzione delle alberature ammalorate, la piantumazione di nuovi esemplari nell’ambito del progetto ‘un albero per ogni nato’ e la sostituzione delle panchine e dei cestini del Parco Ducale. Li stanzia la Giunta, dalle cui delibere di fine 2024 derivano gli impegni di spesa, e la loro ripartizione, già messi a bilancio per il 2025. Gli interventi più cospicui riguardano la manutenzione tout court del verde pubblico, con le potature che ricominciano a giorni da Rometta Alta e l’abbattimento e sostituzione delle alberature a rischio schianto. Cifra identica, quella stanziata, per un totale di 356 mila euro: 178052 euro per ‘la potatura delle alberature, a risolvere criticità manifeste e non, e l’implementazione del patrimonio arboreo’ ed altrettanto investito per abbattere e sostituire esemplari a rischio già individuati tra via Indipendenza, via Palestro, via Radici in Piano, via Mazzini, San Michele e altri da individuare con sopralluoghi già programmati lungo il tratto Sud della Circonvallazione e presso parchi cittadini come il Parco Tassi e il Parco Allegro.

A dare input al piano le richieste esplicitate dai cittadini all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed i riscontri seguiti alle attività di verifiche poste in essere dagli uffici preposti. Altri interventi, più marginali e circoscritti, riguardano invece la piantumazione di nuovi esemplari nell’ambito di ‘un albero per ogni nato’, con 26mila euro già stanziati e le aree da ‘riallestire’ già individuate tra via Regina Pacis e via Frati Strada Bassa e la sostituzione dei cestini e delle panchine del Parco Ducale, con un intervento che richiederà un investimento di poco inferiore ai 28mila euro.

Stefano Fogliani