Ortopedia: arriva Porcellini, il chirurgo dei vip

Cambio della guardia al vertice della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Sassuolo, dove arriva, dal Policlinico di Modena, Giuseppe Porcellini. Associato di Malattie dell’Apparato locomotore presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto di Unimore, Porcellini è uno dei massimi esperti di chirurgia della spalla e degli arti superiori d’Italia nonché Direttore della Scuola di Specializzazione di Ortopedia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e vanta un curriculum di eccellenza, complice anche il fatto che nel corso della sua lunga carriera si è preso cura di molte star. Da Valentino Rossi, che ha operato più volte, ad Andrea Dovizioso fino al compianto Fabrizio Frizzi e al rocker più celebre d’Italia, Vasco Rossi. "Ma di pazienti, io e il mio staff ne vediamo migliaia ogni anno, non necessariamente così famosi", ha detto Porcellini, che ha tra l’altro annunciato come al reparto del nosocomio sassolese verranno presto aggiunti cinque specializzandi "per rispondere al meglio alle esigenze dell’Ospedale di Sassuolo, che ringrazio per l’opportunità che mi offre. Abbiamo intenzione – ha aggiunto – di sperimentare diversi percorsi innovativi, ovviamente in sinergia con i vertici di una struttura di eccellenza come questa in cui mi appresto, da metà della prossima settimana, a prendere servizio". Romagnolo di Forlì, classe 1961, Porcellini prende il posto di Luigi A. Pederzini, che ha diretto il reparto per circa 20 anni e proseguirà la sua collaborazione con l’Ospedale in regime di libera professione: dal ‘mago dal ginocchio’ al ‘mago della spalla’, si è detto a margine della presentazione di Porcellini, quasi a suggerire una continuità nel segno dell’eccellenza e dell’innovazione: Porcellini, infatti, già protagonista di interventi chirurgici live via satellite nei più importanti congressi di ortopedia e traumatologia del mondo è stato il primo, in Italia, a sperimentare l’uso dei Google Glass. "L’ospedale di Sassuolo è sempre stato riconosciuto, a livello regionale, come centro d’eccellenza per la chirurgia ortopedica: con la nomina di Porcellini alla Direzione della Struttura Complessa – ha detto Stefano Reggiani, Direttore Generale dell’ospedale – conferma la sua centralità e apre a nuove importanti sfide. I progetti già in corso di valutazione sono tanti, l’entusiasmo anche. L’obiettivo è di continuare a far essere Sassuolo una ‘punta di diamante’".

Stefano Fogliani