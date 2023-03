Pale eoliche anti-brina per proteggere le ciliegie

Per proteggere la frutticoltura (ciliegie in primis) dalle gelate tardive, anche a Spilamberto si potranno installare pale eoliche che, generando un movimento d’aria, impediscono alla brina di formarsi. Ad annunciare questa innovazione all’insegna del "green" e della sostenibilità è stata ieri la stessa amministrazione comunale di Spilamberto. Il sindaco Umberto Costantini conferma: "Nei giorni scorsi abbiamo autorizzato l’utilizzo delle macchine antibrina. E’ stata una decisione presa dopo aver avviato approfondimenti tecnici e legislativi con la Regione; tali approfondimenti sono ancora in corso ed è stata posta l’attenzione sull’utilizzo di tecniche per la protezione delle colture agricole che risultino sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale e compatibili con il contesto territoriale nel quale si collocano. Si tratterà quindi di 15 notti da marzo ad aprile soltanto laddove si verificassero gli eventi meteorologici che lo rendessero necessario. Sono consapevole che l’utilizzo di questi macchinari può provocare disturbo; per questo motivo e per limitare l’impatto rumoroso è stata rilasciata l’autorizzazione in deroga ai limiti acustici alla ditta, definendo un tempo limitato di utilizzo.

Chiedo ai nostri concittadini tolleranza e comprensione".

m.ped.