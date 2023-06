Palpeggia una donna in Pomposa, un anno e 4 mesi al molestatore

Aveva tentato di approcciare la giovane all’interno di un locale della Pomposa, dunque in pieno centro a Modena: si è avvicinato alla ragazza e ha iniziato a fare pesanti avances approfittando della classica movida del fine settimana. La ragazza, però, gli ha chiesto di allontanarsi e ha raggiunto nuovamente gli amici, sperando di aver ‘seminato’ il molestatore. L’uomo, però, l’avrebbe attesa all’esterno del locale e l’avrebbe poi aggredita sessualmente. L’episodio è accaduto ad ottobre del 2021. Ieri, davanti al tribunale collegiale, il molestatore, un moldavo trentenne, è stato condannato ad un anno e quattro mesi, pena sospesa. L’accusa era quella di violenza sessuale.

I fatti erano avvenuti appunto nella zona della Pomposa quasi due anni fa. La giovane, quella sera, si trovava in un locale in compagnia di alcuni amici. Poco dopo era entrato l’imputato, che aveva tentato – senza giri di parole – avances sessuali. La ragazza lo aveva allontanato ma, all’uscita del bar, se lo era trovato davanti. Il moldavo aveva iniziato così a palpeggiarla e la vittima aveva immediatamente chiamato la polizia. Poco dopo gli agenti della volante lo avevano individuato poco distante dal luogo dell’aggressione sessuale e denunciato sulla scorta delle testimonianze raccolte ascoltando la versione della ragazza ma anche di altri presenti. Infatti la ragazza lo aveva subito riconosciuto, confermando quanto raccontato poco prima ai poliziotti. Ieri, alla fine, al termine del processo davanti al collegio per il 30enne è arrivata la condanna per violenza sessuale a un anno e quattro mesi di carcere. L’uomo, però, potra sfruttare la ’condizionale’ e quindi non andrà a finire dietro le sbarre. Potrebbe anche proporre ricorso in Appello.

v. r.