Papà accusato di maltrattamenti

Li avrebbe picchiati e minacciati in diverse occasioni, facendoli vivere in un clima di terrore. Rischia il processo per il grave reato di maltrattamenti in famiglia un papà modenese, denunciato dai suoi stessi figli. Ieri, in tribunale si è svolto l’incidente probatorio: il perito si è espresso sulla capacità dei minori di affrontare il processo e la relazione ha dato esito positivo. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2022 e il 2023 ai danni di due dei tre figli dell’uomo che oggi hanno 17, 15 e 11 anni. L’indagato ha negato ogni addebito.