Parcheggio di via Pia, via libera al progetto

Potrebbe essere la volta buona, il passo che mancava a sbloccare lo stallo e dare l’attesa accelerazione ai lavori. I parcheggi, che in altre occasioni – vedi la situazione di piazza Grande, ma più in generale quella di tutto il centro storico cittadino – fanno discutere maggioranza e opposizione, diventando materia di dibattito anche aspro in consiglio comunale, questa volta mettono tutti d’accordo, anche perché parliamo dei quasi 260 posti auto che verranno ospitati dal parcheggio multipiano destinato a sorgere in via Pia. Ecco allora, dai banchi del civico consesso, uno dei rarissimi voti all’unanimità di questa legislatura a dare l’ennesimo, e definitivo, via libera al cosiddetto ‘Nord Ovest Parking’, ovvero la struttura multipiano destinata a prendere il posto, lungo via Pia, dei magazzini comunali, già alienati e abbattuti.

Il nuovo parcheggio fungerà da ‘volano’ per una zona cittadina molto frequentata, complice la presenza di diversi locali e negozi, e soprattutto risolverà l’atavico problema della carenza di aree di sosta attrezzate a ridosso del centro.

Il ‘sì’ unanime del consiglio recepisce urgenze diffuse e fa muovere un altro passo avanti al progetto, del quale si cominciò a parlare cinque anni fa, quando la Immobiltec, società immobiliare che fa capo all’imprenditore Franco Stefani, acquistò all’asta l’area dei magazzini comunali.

Era il 2018, nel frattempo l’area è stata ‘liberata’ dai manufatti preesistenti ed è pronta: i tempi per la realizzazione vanno dai 12 ai 15 mesi, si andrà quindi alla fine 2024, nella migliore delle ipotesi, al 2025 in caso di allungamento delle tempistiche. Il progetto è destinato a ridisegnare questa parte di città, considerando che ha un’estensione ragguardevole (quasi 15mila metri quadrati disposti su sei piani) e rivoluzionerà la viabilità di parte della zona.

Il ’Nord Ovest Parking’, infatti, non sarà solo un parcheggio, ma dà concertezza ad un piano molto più articolato: sono previsti, oltre ai 257 stalli di sosta, alle casse automatiche per il pagamento dei ticket e anche alle colonnine per la ricarica delle auto elettriche, anche una terrazza e uno spazio da adibire, nelle intenzioni dei progettisti, ad attività di ristorazione.

Quanto alla viabilità, gli accessi saranno su via Pia, ed ulteriori interventi viari sono previsti su via Peschiera, via San Martino e sulla strada retrostante la facciata della struttura.

s.f.