"Partecipata, gestione disastrosa della giunta"

Come era prevedibile, non sono mancate le polemiche all’indomani dell’annuncio, da parte dell’amministrazione comunale, della volontà di mettere in liquidazione la Vignola Patrimonio srl, la società partecipata appartenente al 100% al Comune di Vignola che si occupa, tra l’altro, della gestione delle due farmacie comunali e del mercato ortofrutticolo.

Il consigliere di opposizione Angelo Pasini, a nome di tutti i gruppi di opposizione, attacca: "Geniale la sindaca Muratori che ha annunciato a mezzo stampa il disastro dell’andamento dei conti della società Vignola Patrimonio, frutto della sua gestione che effettivamente è pure difficile tenere nascosta, e che la liquiderà vendendo all’asta le due farmacie comunali ’Attilio Neri’ e ’Giovanna Carbonara’, perché anche queste, ci racconta, negli ultimi quattro anni perdono costantemente fatturato e utili".

"Complimenti! Pensa forse così di attirare più acquirenti e offerte competitive al rialzo? Attendiamo di leggere la relazione del ’liquidatore’ che ha offerto, al costo di oltre 90mila euro, l’assistenza giuridico-amministrativa-fiscale complessiva nell’operazione dismissione delle due farmacie comunali".

Così in quattro anni – prosegue Pasini – è stata smantellata la casetta dell’acqua a Brodano, il mercato ortofrutticolo ha perso il commerciante principale, e l’attuale amministrazione non ha neanche saputo localizzare la nuova apertura della farmacia "dottoressa Giovanna Carbonara", che nel 2019 avevamo pianificato per ap"rire in zona Confine, distante dal Marco Polo, e dalla Farmacia di Brodano, in un’area attualmente sguarnita del servizio che avrebbe aiutato "il cassetto" di tutte e due le farmacie comunali, senza peraltro penalizzare in concorrenza quella di Brodano".

Replica dall’altra parte la prima cittadina di Vignola, Emilia Muratori: "Come sempre il consigliere Pasini fa propaganda politica, infarcendola di inesattezze e allusioni malevoli e offensive. Non ho mai detto che il contesto economico della Vignola Patrimonio sia degradato, anzi ho proprio affermato il contrario, ovvero che il bilancio della Vignola Patrimonio ha chiuso in positivo".

"Ma ho anche spiegato come il dovere di un amministratore sia quello di intervenire in maniera lungimirante nel momento in cui la situazione, pur complessa, è recuperabile".

Peraltro, prosegue la prima cittadina, "i dati non sono stati certo tenuti nascosti: tutti i bilanci della Vignola Patrimonio sono pubblici e consultabili sul sito". Pure i consulenti a cui ci siamo rivolti, da specialisti della materia, prosegue Muratori, "hanno convenuto che, anche sulla base della normativa vigente, è nostro dovere intervenire ora, come farebbe ogni buon padre di famiglia o ogni accorto imprenditore, per salvaguardare per il futuro i bilanci del Comune".

