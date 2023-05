"Pasolini, ecco un condensato della sua vita"

Dopo ‘Calderòn’ di Fabio Condemi, ‘Pilade’ di Giorgina Pi, ‘Porcile’ di Nanni Garella e Michela Lucenti, ‘Orgia’ di Federica Rosellini e Gabriele Portoghese e ‘Affabulazione’ di Marco Lorenzi, ‘Bestia da stile’ è l’ultima delle sei tragedie che chiude il progetto ‘Come devi immaginarmi’ dedicato a Pasolini, ideato dal direttore di Ert Valter Malosti e dallo studioso Giovanni Agosti, nell’anno del centenario della nascita.

La produzione Emilia Romagna Teatro Ert Teatro Nazionale debutta in prima assoluta al Teatro Storchi di Modena da domani a domenica, e segna la conclusione del percorso ‘Le Passioni allo Storchi’ dedicato alla sala dell’Ex- Amcm: il lavoro è allestito in una platea che verrà svuotata nella sua prima metà per permettere di posizionare 80 sedute. Insieme al pubblico, su un piccolo palco allestito per l’occasione e privo di scene e quinte, gli interpreti, diretti dal regista, attore e pedagogo francese Stanislas Nordey, accolgono gli spettatori in uno spazio di condivisione e restituzione su ‘Bestia da stile’, quasi come se aprissero le porte di un immaginario atelier d’artista.

Il cast è composto dagli allievi attori che hanno portato a conclusione il corso di Alta formazione della Scuola Iolanda Gazzerro di Ert ‘Pier Paolo Pasolini – cantiere su Bestia da Stile. Alta formazione attoriale internazionale’, iniziato a gennaio scorso e affidato dal direttore Malosti alla conduzione di Stanislas Nordey che qui si confronta con ‘Bestia da stile’, l’opera scritta da Pier Paolo Pasolini tra il 1966 e il 1975 con continui rifacimenti, aggiornamenti e stratificazioni.

"Il progetto pedagogico e artistico con le giovani attrici e i giovani attori – afferma Stanislas Nordey – è consistito nell’avvicinarsi all’opera teatrale di Pier Paolo Pasolini, prima nel suo insieme e poi approfondendo in particolare ‘Bestia da stile’. Delle sei tragedie, può sembrare la più amara e criptica; al contrario, credo sia la più limpida nel modo in cui l’autore si mette a nudo, sotto ogni aspetto. Scritta in versi, è una sorta di condensato autobiografico di tutta la sua vita e la sua opera", conclude.

In occasione della prima, domani alle 19 avrà luogo allo Storchi un incontro, a ingresso libero, proprio sul processo creativo e pedagogico che ha portato alla creazione di ‘Bestia da stile’, con la partecipazione di Stanislas Nordey e con un saluto degli allievi attori.

Maria Silvia Cabri