Pavullo, nei sotterranei del Palazzo Ducale stasera parte il corso di alpinismo

Stasera alle ore 21 nei Sotterranei palazzo Ducale, verrà presentato il Corso base di Alpinismo 2025, a cura della Sezione CAI di Pavullo in collaborazione con le Guide Alpine "La Pietra". Il quinto Corso Base di Alpinismo è pensato per chi desidera avvicinarsi all’alpinismo in modo sicuro e consapevole. "È rivolto -dicono i promotori- a tutti gli appassionati di montagna, dai principianti agli escursionisti esperti, che vogliono acquisire le competenze fondamentali per affrontare le diverse sfide dell’alpinismo". Il corso è suddiviso in due moduli: il modulo Neve e Ghiaccio servirà ad imparare le tecniche di progressione e sicurezza su neve e ghiaccio, inclusi l’uso dei ramponi, della piccozza e della corda, fino a gestire una cordata in ghiacciaio a 4.000 metri. Il modulo Roccia servirà per acquisire le basi dell’arrampicata su roccia e della progressione su vie a più tiri, con particolare attenzione alle tecniche di assicurazione e alle manovre di corda.

g. p.