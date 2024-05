Pd: "Scuole, più inclusione. Aumentare i posti nei nidi e rinforzare il tempo pieno"

"Sulla scuola siamo gli unici a voler investire e scommettere. Le nostre 5 proposte priorità dei primi 100 giorni di mandato a partire da più posti ai nidi. Destra completamente assente a Roma sui grandi problemi della scuola e anche a Modena il tema è dimenticato dal programma di FDi, Lega e Forza Italia". E’ il messaggio che lancia il Pd in vista delle prossime amministrative.

"Un Ministro dell’Istruzione di un grande paese come l’Italia dovrebbe occuparsi con urgenza di finanziamenti, organici ed investimenti sull’edilizia scolastica – si legge nella nota stampa del Pd Città di Modena – invece niente di tutto questo. Quando va bene registriamo silenzi “rumorosi”, quando va male assistiamo a sparate sul merito, l’umiliazione come “valore di crescita” e l’insegnamento dei dinosauri. I problemi reali che vive il sistema scolastico nelle città italiane sono cruciali e questi non esistono nell’agenda politica del Governo e dei candidati della destra alle prossime elezioni. Noi siamo l’opposto ed i modenesi devono averlo ben presente. Da noi – recita ancora la nota – le idee del Generale Vannacci sugli alunni disabili non avranno mai nemmeno un briciolo di spazio. La scuola è una delle priorità assolute del programma del Partito Democratico e della coalizione di centrosinistra che sostiene Massimo Mezzetti. Per noi la Scuola è il luogo, lo strumento, l’insieme di opportunità per crescere, includere e valorizzare le persone, in primis insegnanti, educatori e tutti i lavoratori del comparto. Il nostro sistema 0-6, integrato e a piena direzione pubblica, vedrà investimenti e innovazione per andare incontro alle nuove esigenze dei bambini e delle bambine, delle famiglie e di tutti i portatori di interesse.

Nel programma Pd ci sono 5 proposte chiare sul tema istruzione: 1)Proseguire la politica di aumento dei posti nei nidi, implementando gli investimenti strutturali e consolidando il sistema integrato “Modena Zerosei” 2)Miglioramento della pianificazione provinciale per l’orientamento alle scuole secondarie di secondo grado 3)Aumentare i percorsi di alfabetizzazione per ragazzi e ragazze con background migratori e percorsi di inclusione per far fronte ai Bisogni Educativi Speciali 4)Rafforzare sul tavolo di confronto tra soggetti coinvolti nell’ecosistema/ network educativo locale, per favorire il ruolo della scuola come comunità educante e inclusiva per lottare contro povertà educativa e dispersione scolastica 5)Rafforzare il tempo pieno e le aperture delle scuole in orario extracurricolare e in estate".