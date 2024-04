’Pensiamoci fuori’, la socializzazione va in gita

Si chiama "Pensiamoci fuori" e coniuga sostenibilità ambientale e attività di socializzazione il nuovo progetto avviato dal Servizio Dipendenze Patologiche (SerDP) di via Nonantolana 1010 a Modena.

Grazie all’acquisizione nel parco mezzi aziendale di un van elettrico a 9 posti, i professionisti del SerDP modenese hanno potuto elaborare e mettere in pratica un’idea innovativa: regalare esperienze uniche agli utenti del Laboratorio orientamento e osservazione professionale (Loop), inserito nell’ambito del settore Dipendenze Patologiche è gestito dagli operatori della Cooperativa Caleidos, accompagnandoli in gite fuoriporta alla scoperta di città d’arte. Rivolto a persone con dipendenze comportamentali e da sostanze con età media di circa 45 anni, il Loop è un progetto riabilitativo che propone tirocini formativi e attività di socializzazione, proprio come "Pensiamoci fuori".

Mantova e Ferrara sono state le prime due mete: da Palazzo Te al Castello Estense, da Piazza Sordello al Palazzo dei Diamanti, le bellezze architettoniche e culturali hanno arricchito queste due importanti esperienze, insieme alla possibilità di socializzare e fare gruppo. "Occasioni straordinarie che contribuiscono ad arricchire il bagaglio esperienziale di persone che hanno bisogno, come tutti noi, di fare entrare nella propria vita bellezza e socialità con continuità – sottolinea Chiara Gabrielli, Direttrice del Programma Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Modena –. I momenti di socializzazione sono fondamentali nella vita di ciascuno, ancora di più nelle fasce più deboli della popolazione. Questo progetto è nato e vive anche grazie alla disponibilità dei professionisti del Laboratorio e del SerDP, al loro entusiasmo nel mettersi in gioco per costruire qualcosa di bello per gli utenti".