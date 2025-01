Per le famiglie lo sciroppo è di teatro

Ricomincia ‘Sciroppo di teatro’ al Cinema Teatro Mac Mazzieri, un progetto di promozione culturale dedicato ai bambini e alle famiglie. Prevede tre spettacoli: "Balloon Adventures" il 25 gennaio, "Cappuccetto Rosso" il 22 febbraio e "Zuppa di Sasso" il 22 marzo. L’iniziativa, promossa da ATER Fondazione con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna e di sette province fra la quali quella di Modena, si fonda sul presupposto fondamentale che "fare della Cultura è fondamentale per la salute delle nuove generazioni e delle loro famiglie. Il teatro, l’arte e lo spettacolo diventano una medicina per il benessere dei più giovani e per un loro sano sviluppo", affermano gli organizzatori. Il meccanismo su cui si fonda il progetto è molto semplice: i pediatri del territorio, che hanno aderito all’iniziativa, potranno "prescrivere" il Teatro ai piccoli pazienti e a un loro famigliare con un coupon che permetterà loro di accedere agli spettacoli a soli 3 euro. "Noi crediamo in questo progetto ormai da molti anni, perché - afferma Daniele Cornia, assessore Turismo e Cultura per il Comune di Pavullo - riteniamo che sia fondamentale e importantissimo avvicinare al mondo dello spettacolo, del teatro, nuove generazioni fin dalla tenera età".

w. b.